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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Подвійна радість: дочка королеви Ранії вагітна двійнятами

Принцеса Іман та її чоловік, Джаміль Терміотіс, подвоять кількість своїх дітей з появою на світ одразу двох малюків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Іман

Принцеса Іман / © Getty Images

Декілька днів тому королева Йорданії Ранія привітала свою дочку, принцесу Іман, і зятя, Джаміля Терміотиса, з майбутнім народженням дитини в соціальних мережах, і весь світ припустив, що у маленької Аміни незабаром з'явиться молодший брат чи сестра.

Але, як стало відомо тепер, згідно з ексклюзивною інформацією видання Vanitatis з посиланням на вельми надійні джерела, щастя в Аммані множиться: Іман вагітна двійнятами. Ця новина не тільки пояснює, чому вагітність принцеси так швидко прогресувала на фотографії, опублікованій Королівським двором, але й стає цілком зрозумілою, якщо заглибитись у родовід майбутніх батьків.

Принцеса Іман, Джаміль Терміотіс та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман, Джаміль Терміотіс та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Історія близнюків у йорданській королівській сім'ї дуже глибока і посідає особливе місце у серці Іман. Принцеси Аїша та Зейн, сестри монарха, що народилися від другого шлюбу покійного короля Хусейна I з принцесою Муною, є найвідомішими близнюками при дворі і проклали шлях до багатоплідних пологів у родині короля Абдалли.

Джаміль Терміотіс, принцеса Іман та принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Джаміль Терміотіс, принцеса Іман та принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Джаміль Терміотіс також тісно пов'язаний із цією реальністю у своїй сім'ї. Джаміль - дядько близнюків. Його сестра, Олександра Терміотіс, народила у жовтні 2024 року хлопчика та дівчинку, Афіну та Олександроса, дітей від шлюбу з фотографом Алехандро де ла Росою.

Нагадаємо, у принцеси Іман та Джаміля вже є донька принцеса Аміна, яка з'явилася на світ у лютому 2025 року.

Королева Ранія з онуками принцесами Іман та Аміною / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з онуками принцесами Іман та Аміною / © Instagram королеви Ранії

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Дата публікації
Кількість переглядів
355
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