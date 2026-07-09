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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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456
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Королева Ранія стане бабусею втретє: її дочка вагітна

Королева Ранія та король Абдалла скоро стануть бабусею та дідусем уже втретє.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Іман та королева Ранія

Принцеса Іман та королева Ранія / © Associated Press

Йорданська королева оголосила, що її дочка, принцеса Іман, знову вагітна.

Королева Ранія сьогодні оголосила, що знову стане бабусею. Її дочка принцеса Іман принесе цю нову хвилю щастя до хашимітського двору, оскільки вона вагітна другою дитиною після народження її первістка – дочки принцеси Аміни у лютому 2025 року.

Принцеса Іман, її чоловік Джаміль та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман, її чоловік Джаміль та їхня дочка принцеса Аміна / © Instagram королеви Ранії

«На підході нова радість... Вітаю Іман, Джаміля та мою дорогу Аміну, яка скоро стане старшою сестрою. Нехай Бог зберігає вас у безпеці і нехай підтримує вас найкращим чином. Клуб онуків зростає, і ми не можемо бути щасливішими!» — написала йорданська королева поруч із фотографією пари та їхньої доньки, на якій видно вагітність Іман.

Таким чином, здається цілком очевидним, що йорданська королівська родина поповниться ще одним членом до кінця літа. Тоді ж буде оголошено стать та ім'я дитини, що є поширеною практикою серед королівських сімей по всьому світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
456
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