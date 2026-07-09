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Олена Кравець показалася з двома дітьми на відпочинку та замилувала їхніми розвагами
Зірка рятує нерви родини після нещодавнього обстрілу Києва.
Українська акторка та телеведуча Олена Кравець, чия родина нещодавно пережила масовану російську атаку на Київ, вирушила з дітьми на відпочинок.
Компанію зірковій мамі склали її 9-річні двійнята Катя та Ваня. Для короткого перепочинку після стресових подій вони обрали заміський комплекс неподалік Києва, розташований серед лісу.
У своєму Instagram Кравець поділилася атмосферними кадрами відпочинку. Акторка показала, як родина насолоджується природою, проводить час біля басейну та релаксує у чані з травами. Катерина та Іван весело стрибали і купалися у чані, поки Олена спостерігала за ними з келихом вина.
«Неподалік від Києва приїхали перепочити. Це місце врятувало нас і дало хоч трошки виспатися. Тут будиночки, чан, басейн», — поділилася артистка.
Судячи з опублікованих кадрів, відпочинок допоміг родині хоча б ненадовго відволіктися від пережитого після останніх обстрілів столиці.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня родина Олени Кравець опинилася в епіцентрі масованої російської атаки на Київ. Через потужну вибухову хвилю у квартирі акторки повилітали вікна. Першою про наслідки повідомила її старша донька Марія, а згодом і сама Кравець показала моторошні кадри з понівеченої оселі та зізналася, що стало для неї найбільшим дивом.