Олена Кравець показалася з двома дітьми на відпочинку та замилувала їхніми розвагами

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

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Українська акторка та телеведуча Олена Кравець, чия родина нещодавно пережила масовану російську атаку на Київ, вирушила з дітьми на відпочинок.

Компанію зірковій мамі склали її 9-річні двійнята Катя та Ваня. Для короткого перепочинку після стресових подій вони обрали заміський комплекс неподалік Києва, розташований серед лісу.

У своєму Instagram Кравець поділилася атмосферними кадрами відпочинку. Акторка показала, як родина насолоджується природою, проводить час біля басейну та релаксує у чані з травами. Катерина та Іван весело стрибали і купалися у чані, поки Олена спостерігала за ними з келихом вина.

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Сториз Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

«Неподалік від Києва приїхали перепочити. Це місце врятувало нас і дало хоч трошки виспатися. Тут будиночки, чан, басейн», — поділилася артистка.

Судячи з опублікованих кадрів, відпочинок допоміг родині хоча б ненадовго відволіктися від пережитого після останніх обстрілів столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня родина Олени Кравець опинилася в епіцентрі масованої російської атаки на Київ. Через потужну вибухову хвилю у квартирі акторки повилітали вікна. Першою про наслідки повідомила її старша донька Марія, а згодом і сама Кравець показала моторошні кадри з понівеченої оселі та зізналася, що стало для неї найбільшим дивом.

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