Відома українська співачка висловилася про роман зі старшим на 16 років режисером

Ліза Бібікова та Інді Хаїт / © instagram.com/indy.hait

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Українська співачка Ліза Бібікова вперше поділилася подробицями стосунків із відомим режисером і кліпмейкером Інді Хаїтом, який старший за неї на 16 років.

Чутки про роман пари ширилися вже давно. Остаточно підтвердили їх самі закохані після виходу спільних композицій «Нелюбов» і «Катамаран», у яких оспівали кохання й зняли відповідні кліпи. Згодом Ліза та Інді перестали приховувати почуття, почали публікувати романтичний контент і підтвердили, що їх пов’язують не лише творчість, а й стосунки.

Втім, подробиці особистого життя закохані розкривають нечасто. Лише зараз 19-річна артистка розповіла, що їхній роман й досі нагадує нескінченний цукерково-букетний період.

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«У нас цікава історія, цукерково-букетний період не перестає тривати. Я обрала собі таку людину, в яку кожен день закохуюсь. Немає нічого поганого, ми не сваримося. От завжди так», — поділилася співачка у подкасті Unzip.

Ліза Бібікова та Інді Хаїт / © instagram.com/indy.hait

Хоча Ліза не назвала коханого на ім’я у новому подкасті, але вже давно відомо, що вона перебуває у стосунках саме з Інді Хаїтом. Закохані не лише працюють разом, а й регулярно з’являються на публіці та діляться спільними світлинами.

Нагадаємо, восени 2025 року Бібікова офіційно підтвердила роман із режисером, опублікувавши спільне відео в TikTok. Тоді новина викликала бурхливе обговорення в Мережі через 16-річну різницю у віці між закоханими. Крім того, деякі користувачі висували припущення щодо того, що їхні стосунки могли зародитися ще у неповнолітті Лізи.

Самі Ліза Бібікова та Інді Хаїт ці домисли не коментують. Пара продовжує розвивати спільні творчі проєкти й не приховує своїх почуттів у соцмережах.

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