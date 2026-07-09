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Голлівудська зірка Маргарет Квеллі розлучається з володарем "Греммі": інсайдери розкрили причину
Романтична казка зірок закінчилася.
Голлівудська акторка Маргарет Квеллі, яка здобула світову популярність після фільму «Субстанція», розлучається зі своїм чоловіком — музичним продюсером, фронтменом гурту Bleachers і володарем премії «Греммі» Джеком Антоноффом.
За інформацією інсайдерів, подружжя припинило стосунки за кілька місяців до третьої річниці весілля. За словами джерел, криза у їхньому шлюбі назрівала вже давно.
«Їхні стосунки були нестабільними протягом тривалого часу», — повідомило джерело, наближене до пари, виданню People.
Інший інсайдер додав, що зараз обоє повністю занурилися в роботу й намагаються пережити непростий період. Антонофф продовжує гастрольний тур із гуртом Bleachers, а Квеллі готується до знімань нового фільму жахів.
Чутки про розрив лише посилилися після гучного весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса. На святкування музикант прийшов без дружини — його супроводжувала сестра, дизайнерка Рейчел Антонофф. Попри це, офіційних заяв щодо розлучення представники подружжя поки не робили.
До слова, історія їхнього кохання ще донедавна здавалася справжньою голлівудською казкою. Про роман Маргарет і Джека стало відомо 2021 року, вже навесні 2022-го вони оголосили про заручини, а в серпні 2023 року зіграли розкішне весілля в Нью-Джерсі.
Буквально нещодавно Антонофф із захопленням згадував їхнє знайомство та зізнавався, що закохався з першого погляду. Сама ж Квеллі говорила, що саме поруч із Джеком вперше в житті захотіла створити справжню родину й у майбутньому мріяла про дітей.
Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Христина Христонько несподівано розірвала заручини з нареченим Ігорем Розумяком. Зірка зробила заяву та розставила всі крапки над «і».