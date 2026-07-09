Голлівудська зірка Маргарет Квеллі розлучається з володарем "Греммі": інсайдери розкрили причину

Маргарет Квеллі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Маргарет Квеллі, яка здобула світову популярність після фільму «Субстанція», розлучається зі своїм чоловіком — музичним продюсером, фронтменом гурту Bleachers і володарем премії «Греммі» Джеком Антоноффом.

За інформацією інсайдерів, подружжя припинило стосунки за кілька місяців до третьої річниці весілля. За словами джерел, криза у їхньому шлюбі назрівала вже давно.

«Їхні стосунки були нестабільними протягом тривалого часу», — повідомило джерело, наближене до пари, виданню People.

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Маргарет Квеллі та Джек Антонофф / © Associated Press

Інший інсайдер додав, що зараз обоє повністю занурилися в роботу й намагаються пережити непростий період. Антонофф продовжує гастрольний тур із гуртом Bleachers, а Квеллі готується до знімань нового фільму жахів.

Чутки про розрив лише посилилися після гучного весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келса. На святкування музикант прийшов без дружини — його супроводжувала сестра, дизайнерка Рейчел Антонофф. Попри це, офіційних заяв щодо розлучення представники подружжя поки не робили.

Маргарет Квеллі та Джек Антонофф / © Associated Press

До слова, історія їхнього кохання ще донедавна здавалася справжньою голлівудською казкою. Про роман Маргарет і Джека стало відомо 2021 року, вже навесні 2022-го вони оголосили про заручини, а в серпні 2023 року зіграли розкішне весілля в Нью-Джерсі.

Буквально нещодавно Антонофф із захопленням згадував їхнє знайомство та зізнавався, що закохався з першого погляду. Сама ж Квеллі говорила, що саме поруч із Джеком вперше в житті захотіла створити справжню родину й у майбутньому мріяла про дітей.

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Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Христина Христонько несподівано розірвала заручини з нареченим Ігорем Розумяком. Зірка зробила заяву та розставила всі крапки над «і».

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