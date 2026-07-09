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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Даші Квітковій – 28: чоловік зірки Бражко зворушив ніжним вітанням і показав її у дитинстві

Володимир присвятив іменинниці теплі слова.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Даша Квіткова і Володимир Бражко

Даша Квіткова і Володимир Бражко

Українська блогерка Даша Квіткова святкує день народження. Сьогодні, 9 липня, зірці виповнилося 28 років.

З особливим днем кохану публічно привітав її новоспечений чоловік — футболіст Володимир Бражко. У сториз спортсмен поділився милим відео з Дашею, знятим під час підготовки до їхнього весілля. На кадрах блогерка з мікрофоном жартує та весело проводить час, а Бражко доповнив ролик лаконічним, але дуже зворушливим привітанням.

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

«З днем народження, моя маленька. Безмежно кохаю тебе», — написав футболіст.

Крім того, зібрав у допис серію фото, якою бачить Дашу щодня — гарною, щасливою, емоційною та часом задуманою та сконцентрованою. У добірці навіть опинилися архівні фото іменинниці, де вона позує ще зовсім маленькою. І авжеж не обійшлося без кумедних кадрів.

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова на архівному фото / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова на архівному фото / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова і Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова і Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Тим часом сама іменинниця вирішила використати свій день народження для доброї справи. Замість квітів і подарунків Квіткова закликала своїх підписників підтримати дітей, які борються з онкологічними захворюваннями, оформивши щомісячний донат на користь фонду «Таблеточки».

«Кожна щомісячна підписка — це реальна допомога дітям, які просто зараз борються за своє життя. Саме завдяки регулярній підтримці фонд може забезпечувати їх необхідним лікуванням, ліками та допомогою на шляху до одужання. Сьогодні я святкую ще один рік свого життя, і найбільше мені хочеться, щоб у якомога більшої кількості українських дітей теж було наступне „ще один рік“», — зворушила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова офіційно стала дружиною футболіста Володимира Бражка. Закохані зіграли розкішне весілля просто неба, а згодом поділилися романтичними кадрами зі свята.

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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