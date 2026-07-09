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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну накриває ще сильніше похолодання і суне небезпека: синоптики попередили, які міста охопить

Синоптики прогнозують прохолодну та хмарну погоду в Україні 9 липня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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В Україні 9 липня буде прохолодно

В Україні 9 липня буде прохолодно

У четвер, 9 липня, активний циклон принесе до України довгоочікуване похолодання та періодичні дощі з грозами, а місцями навіть із градом і шквалами. Температура повітря помітно впаде по всій країні, тому замість спеки на українців чекає прохолода.

Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в четвер, 9 липня, в Україні буде прохолодно: температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +18 градусів тепла, на заході буде дещо свіжіше — до +10 градусів.

Вдень у більшості областей країни буде від +18 до +24 градусів тепла, на півдні — до +26 градусів, на Луганщині та Донеччині очікується від +27 до +30 вище нуля, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +19 градусів тепла.

«Дощі завтра — повсюди в Україні, періодичні, звісно, хіба що вдень у центральній частині — більше прояснень», — прогнозує синоптикиня.

У столиці 9 липня місцями пройдуть дощі, а температура повітря коливатиметься у межах від +20 до +22 градусів тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що активний холодний атмосферний фронт циклону Bernadette уже переміщується Україною та наразі пролягає через Рівне, Хмельницький і Чернівці, де йдуть дощі, а температура впала до +14…+15 градусів.

За прогнозом синоптика, завтра, 9 липня, дощі набудуть локального характеру, а температура відчутно знизиться — до +9…+14 градусів тепла вночі та +18…+23 градусів — вдень.

Метеорологічна мапа / Джерело: Facebook Віталійя Постриганя

Метеорологічна мапа / Джерело: Facebook Віталійя Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, 9 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики зазначають, що завтра над територією країни прохолодні вологі повітряні маси перебуватимуть у нестійкому стані, що зумовлюватиме й відповідну погоду.

«У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться і шквали 15–20 м/с та град», — повідомляють метеолороги.

Помірні дощі з грозами очікуються на Лівобережжі. В Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях пройдуть значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах випаде град і будуть шквали 15–20 м/с.

У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Українців попереджають про грози та шквали / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про грози та шквали / © Укргідрометцентр

Вітер буде переважно західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

За прогнозами синоптиків, на півдні та південному сході країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 9 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 липня / © Укргідрометцентр

Також варто нагадати, що в багатьох південних та деяких західних регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У кількох регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека / © Укргідрометцентр

У кількох регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 9 липня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 9 липня погоду визначатиме тил циклону з центром над країнами Балтії. Синоптики повідомляють, що впродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий, а вдень — помірний дощ.

Вітер буде північно-західного характеру та дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, вдень подекуди ймовірні пориви до 15–20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одесчині та в Одесі 9 липня буде хмарно з проясненнями. За даними метеорологів, вночі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди випаде град. Вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, вночі місцями під час грози будуть шквали 15–17 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +24…+26 градусів.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Погода в Харкові

Синоптики прогнозують на Харківщині 9 липня хмарну погоду. Вночі в західній половині області пройдуть дощі, місцями значні, у східній — без істотних опадів.

Водночас жителів і гостей регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Впродовж доби 9 липня у місті очікуються грози, по області — грози, вдень місцями град і шквали до 15–20 м/с.

У зв’язку з небезпечними погодними умовами на Харківщині оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на Харківщині 9 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на Харківщині 9 липня / © Укргідрометцентр

Температура по області вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 9 липня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами, вдень в окремих районах випаде град.

Вітер буде західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, вдень ймовірний шквал до 15–20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від +13 до +18 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +22 до +24 вще нуля.

Раніше повідмлялося, що через надходження холодного фронту в горах Польщі різко знизиться температура, а на найвищих вершинах Татр можливі снігопади та штормовий вітер.

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