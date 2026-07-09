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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Інцидент з ТЦК у Львові та зірвана угода поміж США та Іраном: головні новини ночі 9 липня 2026 року

Атака на Київ та вибухи у Росії: головні новини ночі 9 липня 2026 року

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ТЦК

ТЦК / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 липня 2026 року:

  • У Львові група людей заблокувала військових ТЦК і перекинула службове авто: що кажуть у групі оповіщення Читати далі –>

  • У Львові перевірять дії військових ТЦК після інциденту на Сихові Читати далі –>

  • Трамп пригрозив Ірану жорсткішою відповіддю після обстрілу кораблів Читати далі –>

  • У Львові на Сихові виникла сутичка під час заходів з оповіщення: що кажуть очевидці Читати далі –>

  • США почали нові удари по Ірану Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
395
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