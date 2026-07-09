У Третьому армійському корпусі показали уражений російський Су-35 (відео)

Су-35 / © Вікіпедія

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Військові оприлюднили кадри, на яких, за їхніми словами, тліє російський винищувач Су-35. У корпусі привітали Повітряні сили України з успішним ураженням ворожого літака.

Про це повідомив Третій армійський корпус.

Інших деталей щодо обставин ураження, місця падіння літака чи долі екіпажу наразі не повідомляють.

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Су-35 — багатоцільовий російський винищувач, який РФ використовує, зокрема, для ударів по Україні та прикриття своєї авіації.

Збиття російського літака на Курщині: що відомо

У суботу, 7 червня, на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.

Тим часом експерти Defense Express припускають, що збити літак могли так званим «блукаючим Patriot».

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Раніше, українська Служба безпеки здійснила операцію «Павутина». Тоді українські дрони уразили цілі на чотирьох авіабазах РФ, що розташовані в тилу. Як наслідок — знищено понад 40 ворожих літаків, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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