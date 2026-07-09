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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У Третьому армійському корпусі показали уражений російський Су-35 (відео)

У смузі відповідальності Третього армійського корпусу зафіксували уражений російський винищувач Су-35.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Су-35

Су-35 / © Вікіпедія

Військові оприлюднили кадри, на яких, за їхніми словами, тліє російський винищувач Су-35. У корпусі привітали Повітряні сили України з успішним ураженням ворожого літака.

Про це повідомив Третій армійський корпус.

Інших деталей щодо обставин ураження, місця падіння літака чи долі екіпажу наразі не повідомляють.

Су-35 — багатоцільовий російський винищувач, який РФ використовує, зокрема, для ударів по Україні та прикриття своєї авіації.

Збиття російського літака на Курщині: що відомо

У суботу, 7 червня, на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.

Тим часом експерти Defense Express припускають, що збити літак могли так званим «блукаючим Patriot».

Раніше, українська Служба безпеки здійснила операцію «Павутина». Тоді українські дрони уразили цілі на чотирьох авіабазах РФ, що розташовані в тилу. Як наслідок — знищено понад 40 ворожих літаків, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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