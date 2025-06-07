Як Україна збила російський Су-35: експерт назвав два варіанти

Су-35 / © Вікіпедія

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Українські військові знищили російський Су-35 на Курщині, який міг бути збитий ракетами випущеними з F-16, Mirage чи радянських літаків українського парку, або зенітними комплексами, такими як Patriot або NASAMS, або SAMP/T.

Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в етері Еспресо.

За словами Долінце, Су-35 є одним з найсучасніших російських багатоцільових літаків покоління «4++». Росіяни використовують ці літаки як носії КАБів або для запуску ракет типу «повітря-земля» та «повітря-повітря».

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Експерт зауважив, що до повномасштабного вторгення, Росія мала близько 120 літаків даного типу, а станом на сьогодні — їх лишилося приблизно 80.

«Щодо ураження 7 червня Су-35 на Курщині, то це можливо з використанням одного з двох варіантів. Перший — ракети «повітря-повітря», які були випущені, наприклад, з F-16 або Mirage, або з іншого українського літака радянського виробництва. Другий — зенітні ракети типу «земля-повітря», тобто це комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T», — розповів авіаексперт.

Су-35 був знищений у повітряному просторі РФ, тому за словами Долінце, мова йде про використання ракет типу «повітря-повітря».

Експерт припускає, що українці могли використати один із західних бортів, які Україна отримала.

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«Якщо говорити про F-16, то вони мають радар, що здатний виявляти та супроводжувати цілі на відстані до 160 км. Україна могла потенційно отримувати ракети «повітря-повітря» з дальністю 115-120 км, але наші західні партнери мають і більш далекобійні ракети, наприклад, 150 км і більше. Не виключено, що сьогодні цей Су-35 міг бути знищений з використанням ракет типу «повітря-повітря». — зазначив Долінце.

Зокрема, він наголосив, що російські винищувачі не залітають у зону роботи української ППО. І системи ППО та тримаються віддалено від лінії фронту та кордонів, щоб не стати ціллю для ураження.

«Тому є певна зона, 35-50 км від лінії фронту в бік ворога або від кордону вглиб Росії, і там є ризик збиття літака зенітними системами. Якщо збиття відбулося на більшій глибині, то це може свідчити про ймовірність використання літаків винищувальної авіації», — наголосив авіаексперт.

Також він зазначив, що згодом Україну під’єднають до системи Link 16, яка забезпечує обмін даними у реальному часі між літаками, наземними системами ППО та іншими повітряними суднами. Це дозволить F-16 стати ще менш помітними для противника.

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«Це робить F-16 більш невидимими для ворогів, адже він може працювати з вимкненим бортовим радаром, здійснюючи запуск ракети з літака, а супроводження цілі та ураження відбувається з використанням наземної системи ППО», — пояснив експерт.

Збиття російського літака на Курщині: що відомо

У суботу, 7 червня, на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.

Тим часом експерти Defense Express припускають, що збити літак могли так званим «блукаючим Patriot».

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Раніше, українська Служба безпеки здійснила операцію «Павутина». Тоді українські дрони уразили цілі на чотирьох авіабазах РФ, що розташовані в тилу. Як наслідок — знищено понад 40 ворожих літаків, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.