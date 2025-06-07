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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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185
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Скільки Су-35 має Росія після втрат: військовий назвав цифри

Су-35 — основний носій керованих авіабомб РФ, який росіяни активно використовують для атак по українських позиціях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російська авіація

Російська авіація / © Associated Press

Україна знищила ще один російський винищувач Су-35, який є одним із ключових бойових літаків російської армії.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення підтверджено близько 15 таких знищених машин, але за неофіційними даними — їх може бути понад 25.

«Всього російський військово-промисловий комплекс випустив приблизно 125 Су-35, включаючи експортні варіанти. Тобто Україна вже знищила третину або й більше всього флоту цих винищувачів», — розповів Тимочко.

Су-35 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який окупанти використовують не лише для повітряних боїв, а й як штурмовик. Найнебезпечнішим, за словами військового, є те, що ці літаки є носіями високоточних бомб — КАБів і ФАБів, із загальним бойовим навантаженням до 15 тонн.

«Збиття Су-35 на Курщині свідчить про те, що він, найімовірніше, підтримував наступальні дії армії РФ на Сумському напрямку. Навіть короткострокове зменшення кількості ФАБів і КАБів у небі — вже результат, який рятує життя наших захисників», — підкреслив Тимочко.

Нагадаємо, 7 червня, Повітряні сили повідомили, що українські військові на Курському напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як само вдалося знищити ворожий винищувач, деталей у ПС не уточнили.

Найменш ймовірною версією знищення Су-35 експерти називають використання винищувача Mirage. Як зазначає видання, Mirage-2000-5 здатний атакувати повітряні цілі ракетами MICA з дальністю до 80 км, які оснащуються або радіолокаційною, або інфрачервоною системою самонаведення.

У виданні також розглядають ймовірність, що Су-35 міг бути збитий винищувачем F-16. Тим більше, раніше в мережі з’являлося фото цього літака в небі над Україною, на якому було видно лише одну ракету AIM-120C AMRAAM замість звичних двох.

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