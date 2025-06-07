Європа боїться завершення війни в Україні: аналітик назвав причини

ЗСУ / © ТСН.ua

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Європейські країни прагнуть, щоб Україна вистояла у війні з Росією, однак не менш важливо для них — виграти час, щоб підготуватися до можливої ескалації з боку Кремля.

Про це розповів керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу.

За словами експерта, Європа розглядає війну в Україні як спосіб стримування Росії без безпосередньої участі у бойових діях.

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«Європа зацікавлена в справедливому мирі, але не зараз. Там чудово розуміють: якщо Україна програє, російські війська будуть біля кордонів ЄС», — наголосив Клочок.

Він також зазначив, що країни ЄС продовжують надавати військову допомогу Києву, однак не поспішають з більш рішучими діями, аби «не дратувати Кремль».

«Європа використовує час, поки йде війна, щоб зміцнити власну обороноздатність. Їм вигідно, щоб конфлікт тривав ще певний час», — пояснив аналітик.

Нещодавно стало відомо про новий пакет допомоги від ЄС на суму 20 мільярдів євро, а також про спільне виробництво дронів між Францією та Україною.

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Водночас експерт підкреслює, що позиція Європи — прагматична, навіть цинічна, з огляду на реальні загрози. А підтримка з боку США виглядає все менш прогнозованою, особливо на тлі позиції Дональда Трампа.

Нагадаємо, дві французькі компанії організують виробництво безпілотників в Україні для Збройних сил України.

Невідомо про які саме безпілотники йдеться, але вони призначені для українських військових.

Крім того, частина цих дронів використовуватиметься французькою армією для підготовки, яка відповідає реаліям сучасної війни в Україні.

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