Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню / © Associated Press

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Дві французькі компанії організують виробництво безпілотників в Україні для Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в етері телеканалу LCI, повідомляє видання Le Monde.

«Ми збираємося розпочати абсолютно нове партнерство, у межах якого велика компанія, яка виготовляє французькі автомобілі — я не називаю її, бо вона сама має це оголосити — об’єднається з французьким оборонним підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виробництва дронів», — сказав Лекорню.

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Міністр не уточнив, про які саме безпілотники йдеться, але зазначив, що вони призначені для українських військових.

Крім того, частина цих дронів використовуватиметься французькою армією для підготовки, яка відповідає реаліям сучасної війни в Україні.

Очільник оборонного відомства Франції підкреслив, що українці поділяться своїм унікальним бойовим досвідом у сфері використання дронів.

«Не потрібно залучати французьких громадян до роботи на цих виробничих лініях», — уточнив він, наголосивши на самодостатності українських фахівців.

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Себастьєн Лекорню також визнав перевагу українців у цій галузі.

«Українці кращі за нас у здатності розробляти дрони та, що важливіше, у формуванні відповідної доктрини», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Британські військові керівники попереджають про загрозу масштабного конфлікту, який може вибухнути вже протягом наступних двох років.

Ми раніше інформували, що адміністрація Дональда Трампа свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.

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