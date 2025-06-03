Україна розробляє "дрони-мисливці" на "Шахеди" та інші БпЛА – Bloomberg

Збивання «Шахедів» / © ТСН.ua

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Україна наразі розробляє покоління дронів, призначених для виявлення та знищення інших безпілотників. Ціллю є дрони «Шахед», що масово виробляються в Росії.

Про це пише Bloomberg.

Радник міністра стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін нещодавно заявив, що країна активно нарощує виробництво озброєння, яке вже встигло довести свою ефективність у боротьбі з дронами типу «Шахед» у Києві та на прилеглих територіях.

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За словами Камишіна, в Україні наразі працюють три вітчизняні компанії, що виробляють дрони для перехоплення «Шахедів» — кожен із них коштує близько 5 000 дол. Керівники підприємств, що брали участь у підготовці матеріалу, додали: деякі моделі перехоплювачів, які ще перебувають у стадії розробки, можуть мати собівартість лише 300 дол.

Ці дрони працюють за різними принципами. Деякі підривають себе поруч із ворожим БпЛА, інші діють подібно до кулі — здійснюють пряме зіткнення. Проте всі вони мають одну спільну рису — доступність за ціною.

Серед компаній, що беруть участь у протидії дроновим загрозам, — латвійська Origin Robotics. У червні компанія планує відправити до України дрони, які вибухають поблизу ворожих апаратів, уражаючи їх уламками.

«Коли він наближається до цілі, бойова частина детонує, і уламки вражають ціль. Він призначений саме для таких цілей — великих озброєних баражувальних боєприпасів», — розповів гендиректор Origin Агріс Кіпурс на дроновій конференції в Ризі.

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Незважаючи на вигідну економіку дронів, вони поки не можуть повністю замінити інші засоби ППО — на цьому наголосив аналітик Bloomberg Intelligence Вейн Сандерс.

Ініціатива зі створення дронів-перехоплювачів отримала підтримку на найвищому державному рівні. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський обговорював на воєнній раді тактику російських атак з повітря та доручив військовому керівництву й розвідці вивчити можливі контрзаходи.

«Ми маємо літаки для збиття дронів, але ми також рухаємося в напрямку дронів-протидронів», — сказав Зеленський.

Також глава держави звернувся до міжнародних партнерів із закликом виділити 30 млрд дол. до кінця року на розширення оборонного виробництва в Україні.

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Втім, такі мисливці на дрони не здатні ефективно боротися з більш просунутими російськими ракетними комплексами — вони значно швидші та потужніші, ніж Shahed. Найефективнішим способом протидії залишається застосування американських ракет Patriot, вартість яких коливається в межах 3-6 млн дол.

Проте й російські технології не стоять на місці. За словами виконавчого директора Defense Tech for Ukraine Карла Ларсона, сучасні російські дрони дедалі частіше оснащуються камерами заднього огляду та можуть здійснювати маневри ухилення у разі виявлення загрози.

«Це надзвичайно неефективно й важко — фізично збити дрон іншим дроном», — наголосив він.

Україна також розробляє моделі з фіксованим крилом, які вражають ворожі дрони тараном, а також безпілотники, обладнані безвідкатними дробовиками.

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FPV-дрони для перехоплення ворожих БпЛА

Один із провідних виробників дронів в Україні компанія Skyfall працює над удосконаленням своєї FPV-моделі Shrike, яка буде здатна перехоплювати ворожі БпЛА. Про це повідомив представник компанії на умовах анонімності.

За словами речника Skyfall, модифікована версія Shrike FPV для перехоплення коштує від 300 до 500 дол., залежно від конфігурації, та може знищувати як розвідувальні, так і ударні дрони.

У квітні 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, на якому нібито дрони Shrike збивають російські безпілотники Supercam і Merlin — один із найсучасніших розвідувальних апаратів РФ. Ця інформація поки що не була підтверджена незалежними джерелами.

Речник уточнив, що Shrike не може вражати дрони «Шахед», оскільки ті літають на значно вищій висоті.

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«Ми зосереджені на перехопленні FPV-дронів-самогубців і бомбардувальників. Європа і США будують дорогі „фантастичні“ системи, а Україна потребує дешевих і масштабованих рішень для захисту від російських атак», — сказав Ларсон.

До слова, заступник міністра оборони Олександр Козенко заявив, що зараз український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 млн різних дронів на рік. Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну досвідом.