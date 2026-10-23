Треба перемістити лише один сірник: непростий тест на логіку

Тест з сірниками

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Головоломки із сірниками — це один із найпростіших і найзахопливіших способів влаштувати швидку розминку для мозку. Для їх вирішення не потрібні складні обчислення чи академічні знання, достатньо лише декількох сірників, уважності та дрібки просторової уяви.

На перший погляд, викладене з сірників вираження видається абсолютно простим, але саме в цій очевидності й криється пастка.

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Умова завдання

Перед вами хибне математичне вираження, викладене сірниками:

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5 + 4 = 0

Завдання — переставте рівно один сірник, щоб отримати правильну рівність.

Використовувати додаткові сірники заборонено.

Забирати або ламати сірники не можна.

Завдання має лише один правильний хід.

Не поспішайте відразу подивитись відповідь. Подивіться на кожну цифру уважно та уявіть, у що вона може перетворитися при зміні всього однієї деталі.

Правильна відповідь та рішення

Щоб вираження стало правильним, достатньо переставити один сірник у відповіді (цифрі 0).

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Візьміть лівий нижній вертикальний сірник у цифрі 0. Переставте його горизонтально в центр цієї ж цифри, перетворивши її на 9.

У результаті хибне вираження 5 + 4 = 0 перетворюється на правильну рівність: 5 + 4 = 9

Відповідь на тест з сірниками

Чому варто регулярно вирішувати такі головоломки

Подібні завдання зі сірниками — це не просто спосіб згаяти час, а й корисне тренування для нервової системи та мислення.

Розвивають гнучкість мислення, вони змушують відмовитися від стандартних шаблонів і переглянути звичний погляд на задачу.

Тренують просторову уяву та увагу, ви вчитеся мислено «рухати» об’єкти та бачити дрібні детали.

Переключають увагу, допомагають дорослим зробити коротку та якісну паузу під час робочого дня.

Корисні для дітей, чудово підходять як вправа на розвиток розпізнавання цифр, елементарного рахунку та дрібної моторики.

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