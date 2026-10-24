Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 24 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

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Реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини.

Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

Реактивний БпЛА на Рівне з півночі.

Ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що російські війська застосували проти України нову модифікацію реактивного безпілотника «Герань-5 К5-К».

Ми раніше інформували, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

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