Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину ночью 24 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Реклама

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

Реактивные БПЛА с севера Черниговщины на север Киевщины.

Реактивный БпЛА с севера Киевщины на север Житомирщины по западному курсу.

Реактивный БпЛА на Ровно с севера.

Ударные БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К».

Мы ранее информировали, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БпЛА Герань-4, который враг начал применять на фронте.

Новости партнеров

Новости партнеров