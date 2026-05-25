Россия запустила в серию реактивный дрон "Герань-4": разведка сообщила об опасности

Дрон "Герань" / © ГУР Минобороны

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло строительство нового российского реактивного ударного БпЛА «Герань-4».

Об этом говорится на странице ГУР в Facebook.

ГУР МО на портале War&Sanctions публикует интерактивную 3D-модель, составные части и иностранную компонентную базу нового российского реактивного ударного БпЛА «Герань-4», которое государство-агрессор россия стало применять как контрмеру против эффективности наших БпЛА-перехватчиков.

В рамках завершения подготовки к серийному производству «Герань-4» (до января 2026) первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта «Приморск» (орловская обл.) и территории бывшего Донецкого аэропорта.

В мае 2026 противник начал их боевое применение для ударов по территории Украины.

Для изготовления предыдущих реактивных версий БпЛА «Герань-3» противник применяет планер бензиновой «Герань-2». Но такой опыт показал, что его прочности недостаточно для полетов на больших скоростях, а тем более для маневрирования с большой перегрузкой.

Реактивный БпЛА «Герань-4» обладает собственным новым планером с улучшенным аэродинамическим качеством, усиленной конструкцией и турбореактивным двигателем увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана. Для уменьшения сопротивления воздуху уменьшилось количество технологических люков на корпусе.

Отмечено применение двух типов турбореактивных двигателей в составе БпЛА «Герань-4»: это снятый с производства китайский двигатель Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600Н) и китайский двигатель, который уже встречался на БпЛА «Герань-5» — Telefly TF0 кгс/1960 Н).

Российский реактивный дрон «Герань-4» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Новый планер «Герань-4» позволяет производить активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция — выдерживать значительные перегрузки.

Благодаря этому «Герань-4» может развивать скорость до 500 км/ч, а высоту полета — до 5000 метров. БПЛА способен нести осколочно-фугасную/термобарическую ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 (90 кг) боевую часть на расстояние до 450 километров.

Бортовая система управления и ее электронная компонентная база идентичны предыдущим известным БПЛА производства АО «ОЭЗ ппт „Алабуга“.

Габариты нового планера «Герань-4» не изменились и составляют стандартные 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

Раскрывая новые российско-иранские разработки, ГУР МО Украины в который раз напоминает: у террора нет границ, а вернуть стабильность в мир можно только путем лишения россии доступа к технологиям, которые агрессор использует для ведения преступной войны.

