- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 540
- Время на прочтение
- 1 мин
Кронпринцесса Виктория в милом цветочном платье и в компании мужа и сына на церемонии открытии поместья
Шведская наследная принцесса Виктория со своим мужем принцем Даниэлем и сыном Оскаром посетили открытие отреставрированного поместья.
Они поделились снимками в своем официальном королевском Instagram.
«Есть места, которые никогда по-настоящему не покидаешь. Места, которые остаются в твоем теле, в твоей душе, в твоей памяти и в твоих следах — даже когда ты долгое время находишься в другом месте. Для меня Оккельбо — именно такое место. Сюда ты возвращаешься, когда приходишь домой», — сказал принц Даниэль, муж Виктории, возле поместья Вий в солнечном Оккельбо.
Днем принц вновь открыл поместье, которое подверглось масштабной реставрации. На Оккельбо также присутствовали наследная принцесса Виктория и принц Оскар.
Фотографии для наследной четы сделал фотограф Филип Кангас.
Кронпринцесса Виктория надела платье из крепа с завязками на спине и цветочным принтом от Bytimo, обула сандалии от H&M и ее образ дополняли серьги-висюльки Dulong Fine Jewelry, браслет на запястье и светлый маникюр.
(листайте фото вправо)
Очаровательно выглядел и принц Оскар, он был в белой рубашке, синих шортах и обут в белые кроссовки, а у него на плечах был завязан синий джемпер. Кронпринц Даниэль надел синий классический костюм в сочетании с белой рубашкой и ярким оранжевым галстуком.