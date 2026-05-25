Все говорят о появлении в Каннах норвежской актрисы: что надела звезда, чтобы покорить Сеть
Известная актриса выбрала смелый образ от известного бренда.
После премьер, гламурных красных дорожек и модных сюрпризов Каннский кинофестиваль 2026 года завершился, и одним из его интересных появлений был выход актрисы Ренате Реинсве.
Она надела ансамбль от Louis Vuitton, созданный на заказ. В частности, лук включал длинную тунику без рукавов, которая была застегнута только на воротнике, и блестящие серебряные брюки, расшитые пайетками.
Смелый крой туники подчеркивал минималистичный стиль и яркие детали, в частности украшения с бриллиантами и серебряные туфли на каблуках.
Во время фестиваля актриса сотрудничала со стилистом Карлой Уэлч и надела несколько изделий Louis Vuitton. Особенно выделялось также асимметричное белое платье, которое она выбрала для премьеры фильма «Фьорд».