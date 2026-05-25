Россияне попали в многоэтажку в одной из областей Украины: первые детали

Российская атака на Павлоград повредила дома и автомобили мирных украинцев.

Ирина Лабьяк
Поврежденная многоэтажка в Павлограде после российского удара 25 мая

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине 25 мая, в результате чего повредили жилой многоэтажный дом. На месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Утром понедельника российские захватчики нанесли удар по Павлограду. Возник пожар. Вражеская атака повредила многоэтажку.

Сейчас известно об одном раненом. Речь идет о 18-летнем юноше. По данным главы ОВА, парня госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ганжа также опубликовал фото дома после российского удара. На нем видно поврежденные балконы квартир, подъезд и припаркованные рядом автомобили.

К слову, рано утром 25 мая оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате попадания вражеского дрона в городе загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время ночью во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Чернигове.

