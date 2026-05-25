Удар по Киеву 24 мая: количество пострадавших снова увеличилось

В Киеве уже 87 пострадавших от массированной атаки РФ. Два человека погибли.

Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ 24 мая возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях столицы. В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажки, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин», — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий продолжается.

Атака по Киеву 24 мая — что известно

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли.

Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Кроме этого, РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.

Также мы писали, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.

