Удар по Киеву 24 мая: количество пострадавших снова увеличилось
В Киеве уже 87 пострадавших от массированной атаки РФ. Два человека погибли.
Число пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ 24 мая возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях столицы. В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажки, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин», — говорится в сообщении.
Ликвидация последствий продолжается.
Атака по Киеву 24 мая — что известно
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли.
Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Кроме этого, РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.
Также мы писали, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.