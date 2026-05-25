Их можно есть килограммами и похудеть: нутрициолог назвал лучшие вкусности для снижения веса

Похудение не обязательно означает жесткие ограничения в еде и постоянное чувство голода. Эксперт рассказал о продуктах, которые можно есть в больших объемах и при этом скидывать вес.

Об этом рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Первое место среди продуктов, позволяющих оставаться сытыми и одновременно лишаться веса, эксперт отдает арбузу. Главный его секрет состоит в большом объеме воды и минимальной энергетической ценности.

«Дневная норма калорий в виде арбуза — это 8 килограммов. Ты съедаешь килограмм арбуза, потребив всего 300 калорий», — отметил эксперт.

По словам тренера, это обеспечивает кучу пищевой радости, ведь продукт сладкий, вкусный и отлично гидратирует организм без наличия лишних калорий.

Следующими в списке эффективных помощников при похудении идут клубника и малина. Малина, в частности, ценна своим химическим составом, помогающим пищеварению.

«В малине много клетчатки, что способствует похудению. Малина сладкая, это вкусно, это вкусно», — подчеркивает специалист.

Что касается клубники, то она по своей калорийности практически не уступает лидеру рейтинга.

«А в клубнике столько же калорий, как в арбузе. То есть, дневная норма калорий в виде клубники — это тоже 8 килограммов. Ты съедаешь килограмм клубники, употребив немного больше калорий, чем в одном сникерсе» — рассказывает Мандзяк.

Также к списку низкокалорийных продуктов тренер относит алычу. Несмотря на то, что в некоторых плодах энергетическая ценность выше, они все равно остаются полезными для фигуры.

«Немножко больше калорий в винограде, в хруме, в манго. Еще немного больше в бананах. Но в целом фрукты — это очень полезно для похудения. Потому что это большой объем еды с малым количеством калорий. Я уже молчу о клетчатке, способствующей похудению. И молчу о витаминах, минералах, которые полезны для нашего организма», — объясняет эксперт.

Напомним, эксперты отмечают, что для эффективного похудения важны не только питание и физическая активность, но и биологические особенности организма, в частности уровень сахара в крови и общее состояние здоровья.

Также специалисты обратили внимание на нестандартные способы контроля аппетита. В частности, исследование показало, что просмотр видео с едой может временно уменьшать тягу к сладким или калорийным продуктам благодаря эффекту сенсорного насыщения.

Также эксперты советуют не ограничиваться только мясом для получения необходимой нормы белка, ведь из-за роста цен на говядину и курятину это становится все дороже.

Специалисты отмечают, что полноценный белок можно получать из яиц, кисломолочного творога, доступной рыбы, кефира, а также правильно совмещенных бобовых и злаков. Такие продукты помогают поддерживать сбалансированный рацион, обеспечивают длительное ощущение сытости и позволяют существенно сэкономить на питании.

