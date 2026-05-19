Когда лишние килограммы становятся критическими: ученые назвали опасный возраст для развития рака

Связь между ожирением и повышенным риском развития онкологических заболеваний хорошо известна, однако новое масштабное исследование добавляет к выводу важные нюансы.

О том, как возраст и скорость набора веса влияют на возможность развития разных видов рака, пишет ScienceAlert со ссылкой на результаты работы шведских ученых.

Почему время набора веса имеет значение

Исследователи из нескольких шведских институций проанализировали медицинские данные более 630 тысяч человек. В отличие от большинства предыдущих исследований, которые фиксировали вес пациентов только в один момент времени, на этот раз ученые отслеживали изменения на протяжении всей жизни от 17 до 60 лет.

Выяснилось, что чем раньше у человека развивается ожирение, тем выше у него общий риск заболеть раком в будущем.

Опасные периоды для мужчин и женщин

Исследование выявило четкие гендерные отличия. Для мужчин наиболее критическим оказался набор веса до 45 лет – это существенно повышает риск развития рака пищевода и печени. Ученые предполагают, что здесь могут играть роль хроническое воспаление, инсулинорезистентность и рефлюксная гастроэзофагеальная болезнь.

Зато для женщин наиболее опасным является набор веса после 30 лет. Исследователи считают, что это связано с гормональными изменениями, происходящими в женском организме с приближением среднего возраста.

Быстрые килограммы и «юношеский» вес

Быстрый, быстрый набор веса в любой период жизни связан с повышенным риском ряда онкологических заболеваний. Речь идет, в частности, о раке печени и пищевода у мужчин, раке эндометрия у женщин, а также почечно-клеточной карциноме и опухоли гипофиза у обоих полов.

Интересно, что вероятность развития некоторых видов онкологии (например, рака поджелудочной железы) теснейшим образом связана именно с тем весом, который человек имел в 17-летнем возрасте, независимо от того, как его тело изменялось в будущем.

Авторы исследования отмечают, что в контексте глобального роста уровня ожирения профилактика рака и контроль веса должны быть более персонализированными и обязательно учитывать пол и возраст человека.

Напомним, лишний вес – это не только избыток калорий. Исследователи объяснили: что угодно, что потенциально может изменить режим питания и движений, может способствовать увеличению веса .

