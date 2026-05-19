Деми Мур в массивных очках и наряде с перьями позировала на красной дорожке в Каннах

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

Новый выход Деми Мур на красную дорожку Каннского кинофестиваля порадовал ее поклонников не меньше, чем предыдущие ее образы.

Деми Мур / © Associated Press

На этот раз актриса, которая является членом жюри кинофестиваля, предстала перед фотокамерами в черном асимметричном наряде со страусиными перьями из коллекции Gucci Resort 2027. Его Мур скомбинировала с черными прямыми брюками со стрелками и с черными остроносыми туфлями.

Деми Мур / © Associated Press

У нее была идеально ровная укладка на одну сторону и макияж с глянцевым блеском на губах. На лицо она надела массивные черные солнцезащитные очки. В ушах у Деми были изумрудные серьги, на шее — роскошное колье с бриллиантами и изумрудами, а на руках — широкий браслет и кольцо из этого самого комплекта драгоценностей.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

В этом луке она пришла на премьеру драматического фильма Fjord.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, Деми Мур на гала-вечер Chopard Miracle пришла в элегантном жакете на голое тело и в пышной асимметричной юбке.

Новости партнеров