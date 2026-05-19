Деми Мур в массивных очках и наряде с перьями позировала на красной дорожке в Каннах
63-летняя актриса продолжает свой модный марафон на Каннском кинофестивале.
Новый выход Деми Мур на красную дорожку Каннского кинофестиваля порадовал ее поклонников не меньше, чем предыдущие ее образы.
На этот раз актриса, которая является членом жюри кинофестиваля, предстала перед фотокамерами в черном асимметричном наряде со страусиными перьями из коллекции Gucci Resort 2027. Его Мур скомбинировала с черными прямыми брюками со стрелками и с черными остроносыми туфлями.
У нее была идеально ровная укладка на одну сторону и макияж с глянцевым блеском на губах. На лицо она надела массивные черные солнцезащитные очки. В ушах у Деми были изумрудные серьги, на шее — роскошное колье с бриллиантами и изумрудами, а на руках — широкий браслет и кольцо из этого самого комплекта драгоценностей.
В этом луке она пришла на премьеру драматического фильма Fjord.
Напомним, Деми Мур на гала-вечер Chopard Miracle пришла в элегантном жакете на голое тело и в пышной асимметричной юбке.