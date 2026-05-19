ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Шоколадные кексы с изюмом: рецепт для начинающих

Это та выпечка, которая не требует особых навыков в приготовлении, готовятся шоколадные кексы очень просто, а главное — получаются мягкими, воздушными с насыщенным вкусом шоколада.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
370 ккал
Комментарии
Шоколадные кексы с изюмом

Шоколадные кексы с изюмом / © Credits

Подайте их с кофе, чаем или молоком.

Ингредиенты

мука пшеничная
180 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
120 мл
сливочное масло
100 г
сахар
130 г
какао — порошок
2 ст. л.
разрыхлитель
1,5 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
изюм
100 г
сахарная пудра

  1. Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте, обсушите бумажным полотенцем и обсыпьте его одной чайной ложкой муки.

  2. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбейте миксером в пышную массу.

  3. Добавьте растопленное, теплое сливочное масло, молоко и перемешайте венчиком.

  4. В миску просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль.

  5. Влейте жидкую смесь и быстро лопаткой или миксером взбейте до однородной массы. Всыпьте изюм и перемешайте лопаткой.

  6. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3 объема.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

  8. Готовность проверьте шпажкой, она должна быть сухой. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Формочки для кексов можно использовать бумажные или силиконовые.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie