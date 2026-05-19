Шоколадные кексы с изюмом: рецепт для начинающих
Это та выпечка, которая не требует особых навыков в приготовлении, готовятся шоколадные кексы очень просто, а главное — получаются мягкими, воздушными с насыщенным вкусом шоколада.
Подайте их с кофе, чаем или молоком.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 120 мл
- сливочное масло
- 100 г
- сахар
- 130 г
- какао — порошок
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1,5 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- изюм
- 100 г
- сахарная пудра
-
Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте, обсушите бумажным полотенцем и обсыпьте его одной чайной ложкой муки.
Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбейте миксером в пышную массу.
Добавьте растопленное, теплое сливочное масло, молоко и перемешайте венчиком.
В миску просейте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
Влейте жидкую смесь и быстро лопаткой или миксером взбейте до однородной массы. Всыпьте изюм и перемешайте лопаткой.
Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их на 2/3 объема.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Готовность проверьте шпажкой, она должна быть сухой. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Формочки для кексов можно использовать бумажные или силиконовые.