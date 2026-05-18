ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
2 хв

Небезпечна негода вдарить по Україні з новою силою: синоптики попередили, де буде найгірше

Уже 18 травня Україну накриють дощі, грози та новий циклон. Синоптики попереджають про нестійку погоду та локально сильні опади у кількох регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Погода навесні

Погода навесні / © УНІАН

У понеділок, 18 травня, в Україні знову вируватиме нестійка погода — синоптики прогнозують дощі, грози та локально сильні опади. Найскладнішою ситуація буде у північних і частині центральних областей.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що понеділок розпочнеться досить теплою погодою. Температура повітря вдень становитиме +20…+24 градуси, а найтепліше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині — до +25 градусів.

Водночас практично по всій території України очікуються короткочасні дощі та грози. Без істотних опадів, за її словами, залишиться лише північний схід країни. У Києві прогнозують дощ та можливу грозу, вдень близько +20 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, уночі у північних областях місцями пройдуть значні дощі. Також грози прогнозують у багатьох регіонах країни. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах можливий туман.

Вітер буде переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень — +18…+23, а на сході місцями до +26 градусів.

Новий циклон: коли в Україну прийде літо

Попри руйнівні наслідки, синоптики заспокоюють: травневі опади є критично важливими для сільського господарства та поповнення запасів ґрунтової вологи.

Проте погода залишатиметься нестійкою. Як пояснив синоптик Віталій Постригань в коментарі «Телеграфу», атмосфера наразі перебудовується на літній режим. На початку нового робочого тижня над просторами Туранської низовини та Каспійським морем зародиться новий циклонічний вихор, який принесе в Україну тепле, але вологе повітря.

Очікується нестійка погода з періодичними зливами та локальними грозами. Проте температурне тло вже нагадуватиме літо: вдень стовпчики термометрів покажуть 21-26 градусів тепла. Справжнє кліматичне літо (коли середньодобова температура стабільно перевищує +15 градусів) у західних регіонах має остаточно встановитися в період 25-30 травня.

Синоптик також нагадав, як уберегтися під час грози:

  • Уникайте відкритих просторів, поодиноких дерев та металевих конструкцій;

  • Ховайтеся в капітальних будівлях або в автомобілі із щільно зачиненими вікнами;

  • Вдома вимкніть з розеток електроприлади та зачиніть вікна, щоб уникнути протягів;

  • Негайно вийдіть з водойми, якщо негода застала вас на пляжі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що цими вихідними погода в України буде доволі мінливою. У період з 16 по 20 травня в країні зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie