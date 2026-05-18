Небезпечна негода вдарить по Україні з новою силою: синоптики попередили, де буде найгірше

У понеділок, 18 травня, в Україні знову вируватиме нестійка погода — синоптики прогнозують дощі, грози та локально сильні опади. Найскладнішою ситуація буде у північних і частині центральних областей.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що понеділок розпочнеться досить теплою погодою. Температура повітря вдень становитиме +20…+24 градуси, а найтепліше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині — до +25 градусів.

Водночас практично по всій території України очікуються короткочасні дощі та грози. Без істотних опадів, за її словами, залишиться лише північний схід країни. У Києві прогнозують дощ та можливу грозу, вдень близько +20 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, уночі у північних областях місцями пройдуть значні дощі. Також грози прогнозують у багатьох регіонах країни. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах можливий туман.

Вітер буде переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, удень — +18…+23, а на сході місцями до +26 градусів.

Новий циклон: коли в Україну прийде літо

Попри руйнівні наслідки, синоптики заспокоюють: травневі опади є критично важливими для сільського господарства та поповнення запасів ґрунтової вологи.

Проте погода залишатиметься нестійкою. Як пояснив синоптик Віталій Постригань в коментарі «Телеграфу», атмосфера наразі перебудовується на літній режим. На початку нового робочого тижня над просторами Туранської низовини та Каспійським морем зародиться новий циклонічний вихор, який принесе в Україну тепле, але вологе повітря.

Очікується нестійка погода з періодичними зливами та локальними грозами. Проте температурне тло вже нагадуватиме літо: вдень стовпчики термометрів покажуть 21-26 градусів тепла. Справжнє кліматичне літо (коли середньодобова температура стабільно перевищує +15 градусів) у західних регіонах має остаточно встановитися в період 25-30 травня.

Синоптик також нагадав, як уберегтися під час грози:

Уникайте відкритих просторів, поодиноких дерев та металевих конструкцій;

Ховайтеся в капітальних будівлях або в автомобілі із щільно зачиненими вікнами;

Вдома вимкніть з розеток електроприлади та зачиніть вікна, щоб уникнути протягів;

Негайно вийдіть з водойми, якщо негода застала вас на пляжі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що цими вихідними погода в України буде доволі мінливою. У період з 16 по 20 травня в країні зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами.

