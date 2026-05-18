Магнітна буря 18 травня: яка її потужність
Очікується слабкі геомагнітні умови.
У понеділок, 18 травня, послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня — К-індексу 3.3.
Про це повідомляє meteoagent та Британська геологічна служба.
Високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри, який призвів до потужної геомагнітної активності почав слабшати. За попередніми даними, упродовж кількох днів магнітні бурі не очікуються.
Науковці наголошують, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.
