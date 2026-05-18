Укрaїнa
2087
РФ атакувала обласний центр: у місті руйнування, зруйновано будинок, є потерпілі - подробиці (фото)

Атака на Одесу 18 травня. / / © ГУ ДСНС в Одеській області

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти понеділка, 18 травня, російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали житлові будинки.

Що відомо про наслідки ударів по Одесі вночі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

За даними влади, станом на ранок відомо про двох постраждалих — це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.

Атака на Одесу — які наслідки

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у Київському та Приморському районах міста зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Один з них, одноповерховий, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли пожежі.

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак додав, що через атаку руйнувань зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Окрім того, на світанку російські війська атакували об’єкти інфраструктури. За даними влади, інформація про постраждалих через цей удар не надходила.

