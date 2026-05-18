Атака в Одессу 18 мая. / / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью на понедельник, 18 мая, российская армия атаковала беспилотниками Одессу. В результате удара значительные повреждения получили жилые дома.

Что известно о последствиях ударов по Одессе ночью читайте в материале ТСН.ua.

По данным властей, на утро известно о двух пострадавших — это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Реклама

Атака на Одессу — какие последствия

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Киевском и Приморском районах города зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома. Один из них, одноэтажный, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли пожары.

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что из-за атаки разрушений подверглись здания городского лицея и детского сада.

Кроме того, на рассвете российские войска атаковали объекты инфраструктуры. По данным властей, информация о пострадавших из-за этого удара не поступала.

Фото последствий

К ночи российская армия атаковала беспилотниками Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

К ночи российская армия атаковала беспилотниками Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

К ночи российская армия атаковала беспилотниками Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

К ночи российская армия атаковала беспилотниками Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, в Одессе после атаки РФ повреждены десятки домов : четыре многоквартирных и 22 частных дома. На местах развернули оперативные штабы, работают городские службы.

Реклама

Дата публикации 11:50, 16.05.26 Количество просмотров 362 Экстренные новости из Харькова! Разрушения в центре города! Одесская область осталась без света после взрывов!

Новости партнеров