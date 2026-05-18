РФ атаковала областной центр: в городе разрушены дома, есть пострадавшие — подробности (фото)
Попадание БпЛА в три жилых дома зафиксировали в Киевском и Приморском районах Одессы.
Ночью на понедельник, 18 мая, российская армия атаковала беспилотниками Одессу. В результате удара значительные повреждения получили жилые дома.
По данным властей, на утро известно о двух пострадавших — это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.
Атака на Одессу — какие последствия
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Киевском и Приморском районах города зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома. Один из них, одноэтажный, разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли пожары.
Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что из-за атаки разрушений подверглись здания городского лицея и детского сада.
Кроме того, на рассвете российские войска атаковали объекты инфраструктуры. По данным властей, информация о пострадавших из-за этого удара не поступала.
Как сообщалось, в Одессе после атаки РФ повреждены десятки домов : четыре многоквартирных и 22 частных дома. На местах развернули оперативные штабы, работают городские службы.