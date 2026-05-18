Украина
8968
1 мин

РФ ударила ракетами по жилому кварталу: много раненых — все детали

В Днепре под прицелом россиян очутились обычные жилые кварталы.

Елена Капник
Атака на Днепр в ночь на 18 мая.

Дополнено новыми материалами

Ночью против 18 мая армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе произошла серия мощных взрывов. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Масштабная воздушная тревога началась в городе еще накануне вечером и около полуночи произошли первые взрывы, которые повторялись ночью — до самого утра.

В ОВА сообщили, что в течение вечера и ночи РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Что известно об атаке

Войска РФ ударили по Днепру ракетами. Одно из попаданий произошло по жилому кварталу. В городе возникли пожары. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили.

Войска РФ ударили по Днепру ракетами.

Атака на Днепр — что известно о пострадавших

По данным властей, по состоянию на 07:00 известно, что ранения получили 18 человек. Среди них — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении.

Кроме того, восемь человек госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Как сообщалось, в Днепре прогремели взрывы во время атаки «Шахедов» около полуночи. Из-за этой атаки россиян произошел пожар на крыше многоэтажки.

Кроме того, вечером 17 мая РФ атаковала Днепр. Раздалась новая серия взрывов во время воздушной тревоги.

