Завтра, 15 мая, в православном календаре день памяти святого преподобного Пахомия Великого. Пахомий Великий родился примерно в конце III века в Египте, в языческой семье. С юных лет он был вовлечен в военную службу в римской армии. Там же произошел переломный момент его жизни.

Во время военного похода Пахомий и его товарищи оказались в заключении. Местные христиане приносили им пищу и помощь, и эта бескорыстная любовь поразила будущего святого. Он стал задумываться о вере и смысле человеческой жизни.

После освобождения Пахомий принял христианство — решение, полностью изменившее его дальнейшую судьбу.

После крещения Пахомий ушел в пустыню, где стал учеником отшельника Паламона. Там он узнал суровую аскезу, молитву, молчание и глубокое духовное сосредоточение.

Однако со временем Пахомий почувствовал, что одинокое подвижничество не единственный путь к Богу. Он увидел потребность в совместной жизни монахов, где они могли бы поддерживать друг друга, молиться вместе и служить общим духовным целям.

Наибольший вклад Пахомии — создание первого организованного монастырского сообщества (киновии), где монахи жили по общему правилу.

Он основал монастырь в Табеннисе (Египет), который стал образцом для дальнейших монашеских общин.

Его «правило» стало первым письменным монастырским уставом в христианской традиции.

Пахомий Великий изменил саму идею монашества. Если раньше преобладал образ отшельника, он предложил модель духовного сообщества, где святость достигается через единство, дисциплину и взаимную поддержку.

Его монастыри быстро распространились по Египту, а впоследствии и по всему христианскому миру. Именно на основе его правил позже формировались западные и восточные монашеские ордена.

Пахомий прожил долгую жизнь, управляя многими монастырями и воспитывая тысячи монахов. Он скончался в IV веке, оставив после себя мощную духовную школу.

Его наследие живо и сегодня: организованная монастырская жизнь в христианстве в значительной степени берет начало именно от нее.

Приметы 15 мая

Обильная роса с утра — к щедрому урожаю огурцов и овощей.

Если пение птиц раннее и громкое — ожидали ясную и стабильную погоду.

Теплый 15 мая считали признаком, что холодные ночи уже заканчиваются.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, 15 мая категорически не рекомендовали делиться своими планами — верили, что из-за этого задуманное может не осуществиться. Также избегали высадки некоторых огородных культур: огурцы могли вырасти горькими и деформированными, кабачки — пустоцветами, а капустная рассада плохо приживаться.

Что можно делать завтра

В народной традиции этого святого чтят как покровителя тепла, плодородия и щедрого урожая. В этот день к нему обращаются с просьбами о стабильной погоде, хорошей лестнице на полях, крепком здоровье и быстром выздоровлении. Именно из-за такого представления день получил название Пахом Теплый. По народному верованию, если оставить дома беспорядок, то и в финансах будет царить застой и «мусор вместо изобилия».

