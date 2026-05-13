- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
14 мая — какой церковный праздник, что нужно посадить на огороде в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти святого мученика Исидора. Исидор жил в III веке и происходил из Александрии — одного из самых больших городов тогдашнего мира, славившегося своей культурой, образованием и религиозными противоречиями. С юных лет он был христианином и отличался благочестием и искренней верой.
В зрелом возрасте Исидор стал воином римского флота. Он служил во время правления императора Декий — одного из самых ожесточенных гонителей христиан. Именно в этот период власти требовали от всех жителей империи приносить жертвы языческим богам и признавать божественность императора.
Когда флот находился у острова Хиос, начальник войска приказал всем воинам совершить языческое жертвоприношение. Исидор открыто заявил, что является христианином и поклоняется только Иисусу Христу. За это его немедленно арестовали.
Во время допросов мученика пытались заставить отречься от веры угрозами и пытками. Однако Исидор оставался непоколебимым. По преданию он мужественно переносил страдания, постоянно молясь и прославляя Бога.
Особенно поразила мучителей его духовная сила: даже после жестоких пыток святой не просил пощады и не согласился поклониться языческим идолам.
В конце концов правитель приказал казнить Исидора. Около 251 года святого обезглавили на острове Хиос. Христиане тайно похоронили его тело, а впоследствии место погребения стало уважаемым среди верующих.
Приметы 14 мая
Ясный и теплый день 14 мая — лето будет погожим и урожайным.
Если утром много росы — ждите хорошего урожая огурцов и зерновых.
Дождь в этот день предсказывает влажное лето.
Что завтра нельзя делать
Людям советовали избегать ссор, оскорблений, грубых слов и конфликтов. Не одобрялись жадность, зависть и безразличие к нуждающимся в помощи или помощи.
Что можно делать завтра
Согласно давним народным наблюдениям, 14 мая считается благоприятным днем для высадки лука — верили, что тогда он вырастет сочной и без лишней горечи.