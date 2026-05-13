Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти святого мученика Исидора. Исидор жил в III веке и происходил из Александрии — одного из самых больших городов тогдашнего мира, славившегося своей культурой, образованием и религиозными противоречиями. С юных лет он был христианином и отличался благочестием и искренней верой.

В зрелом возрасте Исидор стал воином римского флота. Он служил во время правления императора Декий — одного из самых ожесточенных гонителей христиан. Именно в этот период власти требовали от всех жителей империи приносить жертвы языческим богам и признавать божественность императора.

Когда флот находился у острова Хиос, начальник войска приказал всем воинам совершить языческое жертвоприношение. Исидор открыто заявил, что является христианином и поклоняется только Иисусу Христу. За это его немедленно арестовали.

Во время допросов мученика пытались заставить отречься от веры угрозами и пытками. Однако Исидор оставался непоколебимым. По преданию он мужественно переносил страдания, постоянно молясь и прославляя Бога.

Особенно поразила мучителей его духовная сила: даже после жестоких пыток святой не просил пощады и не согласился поклониться языческим идолам.

В конце концов правитель приказал казнить Исидора. Около 251 года святого обезглавили на острове Хиос. Христиане тайно похоронили его тело, а впоследствии место погребения стало уважаемым среди верующих.

Приметы 14 мая

Ясный и теплый день 14 мая — лето будет погожим и урожайным.

Если утром много росы — ждите хорошего урожая огурцов и зерновых.

Дождь в этот день предсказывает влажное лето.

Что завтра нельзя делать

Людям советовали избегать ссор, оскорблений, грубых слов и конфликтов. Не одобрялись жадность, зависть и безразличие к нуждающимся в помощи или помощи.

Что можно делать завтра

Согласно давним народным наблюдениям, 14 мая считается благоприятным днем для высадки лука — верили, что тогда он вырастет сочной и без лишней горечи.

