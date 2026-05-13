Церковне свято 14 травня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 14 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Ісидора. Ісидор жив у III столітті та походив з Олександрії — одного з найбільших міст тогочасного світу, що славилося своєю культурою, освітою та релігійними суперечностями. З юних років він був християнином і вирізнявся благочестям та щирою вірою.

У зрілому віці Ісидор став воїном римського флоту. Він служив за правління імператора Декій — одного з найзапекліших гонителів християн. Саме в цей період влада вимагала від усіх мешканців імперії приносити жертви язичницьким богам і визнавати божественність імператора.

Коли флот перебував біля острова Хіос, начальник війська наказав усім воїнам здійснити язичницьке жертвоприношення. Ісидор відкрито заявив, що є християнином і поклоняється лише Ісусу Христу. За це його негайно заарештували.

Реклама

Під час допитів мученика намагалися змусити зректися віри погрозами та катуваннями. Однак Ісидор залишався непохитним. За переказами, він мужньо переносив страждання, постійно молячись і прославляючи Бога.

Особливо вразила мучителів його духовна сила: навіть після жорстоких тортур святий не просив пощади й не погодився вклонитися язичницьким ідолам.

Зрештою правитель наказав стратити Ісидора. Близько 251 року святого обезголовили на острові Хіос. Християни таємно поховали його тіло, а згодом місце поховання стало шанованим серед вірян.

Прикмети 14 травня

Народні прикмети 14 травня / © pexels.com

Ясний і теплий день 14 травня — літо буде погожим і врожайним.

Якщо зранку багато роси — чекайте на гарний врожай огірків і зернових.

Дощ цього дня віщує вологе літо.

Що завтра не можна робити

Людям радили уникати сварок, образ, грубих слів і конфліктів. Не схвалювалися жадібність, заздрість та байдужість до тих, хто потребує підтримки чи допомоги.

Реклама

Що можна робити завтра

Згідно з давніми народними спостереженнями, 14 травня вважається сприятливим днем для висаджування цибулі — вірили, що тоді вона виросте соковитою та без зайвої гіркоти.

Новини партнерів