Росія масовано вдарила по одній з областей: багато загиблих та поранених

Восьмеро людей загинули, 11 — дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони області.

Атака на Дніпропетровщину

Атака на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

На Дніпропетровщині восьмеро людей загинули, 11 — дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зранку 13 травня у Telegram.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто. Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний хлопці на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

Ще дев’ять осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули чотири людини, ще четверо — постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо — постраждали. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ніжку.

Повітряні сили повідомляють, що твриває атака ворожих БпЛА з півдня.

Нагадаємо, 12 травня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення.

