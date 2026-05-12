- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1926
- Час на прочитання
- 1 хв
9-місячній дитині відірвало ніжку: всі наслідки прямого влучання "Шахеда" у житловий будинок в Кривому Розі
Росія атакувала Кривий Ріг ударним дроном. Після прямого влучання у будинок виникла пожежа, є загиблі. Маленька дівчинка тяжко поранена.
Російський ударний дрон «Шахед» влучив у житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Це чоловік 43 років та 65-річна жінка.
Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Також тяжкі поранення отримала 9-місячна дівчинка. Дитині відірвало ніжку. Її терміново госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.
Після влучання у будинку спалахнула пожежа, яку рятувальникам уже вдалося ліквідувати. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та ліквідації осередків задимлення у сусідніх будівлях.
«Пряме влучення „Шахеда“ в житловий будинок. На жаль, двоє загиблих. Маленьку дитину госпіталізували, їй надається допомога», — повідомив Вілкул.
Нагадаємо, 12 травня «Шахед» РФ влучив у житловий будинок в Кривому Розі.
Раніше, 3 травня армія РФ поцілила у багатоповерховий будинок в Кривому Розі. Там спалахнула пожежа. Влучання «Шахеда» сталося у під’їзд 9-поверхового будинку.