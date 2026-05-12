ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1926
Час на прочитання
1 хв

9-місячній дитині відірвало ніжку: всі наслідки прямого влучання "Шахеда" у житловий будинок в Кривому Розі

Росія атакувала Кривий Ріг ударним дроном. Після прямого влучання у будинок виникла пожежа, є загиблі. Маленька дівчинка тяжко поранена.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
9-місячній дитині відірвало ніжку: всі наслідки прямого влучання "Шахеда" у житловий будинок в Кривому Розі

Влучання дрона РФ у житловий будинок / © tsn.ua

Російський ударний дрон «Шахед» влучив у житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Це чоловік 43 років та 65-річна жінка.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також тяжкі поранення отримала 9-місячна дівчинка. Дитині відірвало ніжку. Її терміново госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.

Після влучання у будинку спалахнула пожежа, яку рятувальникам уже вдалося ліквідувати. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та ліквідації осередків задимлення у сусідніх будівлях.

«Пряме влучення „Шахеда“ в житловий будинок. На жаль, двоє загиблих. Маленьку дитину госпіталізували, їй надається допомога», — повідомив Вілкул.

Нагадаємо, 12 травня «Шахед» РФ влучив у житловий будинок в Кривому Розі.

Раніше, 3 травня армія РФ поцілила у багатоповерховий будинок в Кривому Розі. Там спалахнула пожежа. Влучання «Шахеда» сталося у під’їзд 9-поверхового будинку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1926
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie