Ракетний удар по гуртожитку в Дніпрі забрав життя 19-річного Іллі Безбожного: що про нього відомо

19-річний Ілля Безбожний / © соцмережі

Під час обстрілу Дніпра 3 травня загинув 19-річний Ілля Безбожний, який був родом із Мирнограда. Російська ракета влучила в будівлю гуртожитку, де проживав хлопець разом з іншими студентами.

Про загибель студента другого курсу повідомили у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та Мирноградській міській військовій адміністрації.

Що відомо про загиблого

Ілля Безбожний навчався на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». До вступу в університет він закінчив загальноосвітню школу №10 у рідному Мирнограді.

«Ілля був родом з Мирнограда, навчався у ЗОШ №10 Мирноградської міської ради. З юних років проявляв себе як чесний, справедливий і відкритий хлопець, якого поважали друзі, вчителі та всі, хто його знав», — зазначили в Мирноградській міській військовій адміністрації.

Окрім навчання, юнак присвячував багато часу спорту. Він був вихованцем відділення баскетболу місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. За словами представників громади, Ілля вирізнявся наполегливістю і командним духом.

«Ілля будував своє майбутнє, мав мрії та цілі, які, на жаль, не встиг реалізувати. Його життя — приклад доброти, сили характеру та людяності. Світла пам’ять про Іллю назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і всієї громади», — додали в міській адміністрації.

Місцева влада та навчальний заклад висловили співчуття родині загиблого.

Атака РФ на Дніпро 3 травня — що відомо

Нагадаємо, вдень 3 травня Росія вдарила ракетою по житловому кварталу Дніпра, пошкодивши гуртожиток. За даними ОВА, в будівлі є поранені, а людей, які під час атаки перебували в укритті, евакуювали рятувальники. Про вибухи також повідомляли місцеві мешканці під час повітряної тривоги.

Окрім цього, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили в багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждало п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

