Дим від вибуху / © із соцмереж

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі лунають вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Раніше у місті оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Реклама

«Дніпро зазнав ракетного обстрілу: за попередніми даними, є влучання в об’єкти житлової інфраструктури», — пишуть місцеві канали.

У Дніпрі уламок пробив скло в квартирі одного з ЖК.

У Дніпрі уламок пробив скло в квартирі одного з ЖК / © із соцмереж

Через атаку по Дніпру пошкоджена будівля, понівечені автівки. На вулиці обірвані лінії електропередач.

Наслідки атаки по місту / © Суспільне

Наслідки атаки по місту / © Суспільне

Наслідки атаки по місту / © Суспільне

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили у багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

Реклама

Новини партнерів