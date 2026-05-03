У Дніпрі лунають вибухи
Раніше у місті оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.
У Дніпрі лунають вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
«Дніпро зазнав ракетного обстрілу: за попередніми даними, є влучання в об’єкти житлової інфраструктури», — пишуть місцеві канали.
У Дніпрі уламок пробив скло в квартирі одного з ЖК.
Через атаку по Дніпру пошкоджена будівля, понівечені автівки. На вулиці обірвані лінії електропередач.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 травня російські війська поцілили у багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.