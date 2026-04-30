Яке завтра, 1 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 1 травня, День весни і праці. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Єремії. До Нового року залишилося 245 днів.

Яке свято 1 травня 2026 року

1 травня 2026 року — п’ятниця. 1527-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

1 травня віряни святкують День пам’яті святого пророка Єремії / © unsplash.com

Завтра, 1 травня, віряни святкують День пам’яті святого пророка Єремії. Він походив зі священницького роду та був покликаний Богом до пророчого служіння ще в юному віці. Єремія проповідував у складний період занепаду Юдейського царства, коли народ відступав від віри, а країні загрожувало вавилонське завоювання. Пророк закликав людей до покаяння, духовного оновлення та повернення до Бога, попереджаючи про неминучу катастрофу. Через свої пророцтва він зазнав переслідувань, ув’язнення і страждань, але не зрікся своєї місії.

1 травня в Україні і світі святкують День весни і праці / © Pixabay

1 травня в Україні і світі святкують День весни і праці. Він бере початок із робітничого руху кінця XIX століття, коли працівники в різних країнах боролися за скорочення робочого дня до 8 годин і гідні умови праці. Після масових протестів і страйків цей день став символом солідарності трудящих у всьому світі. У різні історичні періоди його відзначали по-різному: у радянські часи це були масштабні демонстрації з гаслами, а сьогодні в багатьох країнах він більше сприймається як свято весни, праці та вихідний день.

1 травня Міжнародний день туби / © pexels.com

Також 1 травня Міжнародний день туби. Він присвячений одному з найбільших і найглибших за звучанням духових інструментів — тубі. Його започаткували у США 1979 року, щоб підкреслити роль цього інструмента в оркестрах і зробити його більш помітним серед музикантів та слухачів. Цього дня у різних країнах проходять концерти, флешмоби, вуличні виступи та гумористичні акції, де тубісти виходять на перший план і демонструють можливості свого інструмента. Часто музиканти жартують, що туба — це «основа оркестру», яка задає глибину і ритм звучання.

1 травня Міжнародний день соняшника / © pexels.com

А ще 1 травня Міжнародний день соняшника. У деяких країнах цього дня садять соняшники, проводять тематичні акції, флешмоби та екологічні заходи. Соняшник має особливе значення в українській культурі — він асоціюється з рідною землею, щедрістю та добробутом, а також є одним із головних символів України у світі.

1 травня святкують Всесвітній день любові / © pexels.com

1 травня святкують Всесвітній день любові. Його започаткували у США 2004 року, щоб нагадати людям про важливість безумовної любові, доброзичливості та єдності між усіма людьми, незалежно від національності, віку чи переконань. Головна ідея цього дня — любов як універсальна цінність, що об’єднує суспільство. У цей час проводять різноманітні акції миру, доброти, благодійні ініціативи, а також прості жести уваги: допомогу іншим, підтримку близьких, прояв вдячності.

1 травня День поширення інформації про лікувальний масаж / © pexels.com

Також 1 травня День поширення інформації про лікувальний масаж. Він покликаний нагадати людям про користь професійного лікувального масажу для організму: він допомагає зменшувати біль у м’язах і суглобах, покращує кровообіг, знімає напруження, сприяє реабілітації після травм та операцій.

1 травня День порятунку носорога / © pexels.com

А ще 1 травня День порятунку носорога. Він спрямований на привернення уваги до проблеми браконьєрства та стрімкого скорочення популяції носорогів у дикій природі. Основна загроза для цих тварин — незаконне полювання через попит на їхні роги, попри те, що вони не мають доведеної медичної цінності.

1 травня святкують День директорів шкіл / © pexels.com

1 травня святкують День директорів шкіл. Його мета — вшанувати працю директорів шкіл, які відповідають не лише за адміністративні процеси, а й за розвиток навчального закладу, дисципліну, якість освіти та комфортну атмосферу для учнів і вчителів.

1 травня День народження поштової марки / © pexels.com

Також 1 травня День народження поштової марки. Це свято святкують філателісти — колекціонери марок — та працівники поштових служб. У різних країнах у цей день організовують виставки рідкісних марок, тематичні лекції, а також випускають спеціальні ювілейні серії.

1 травня День управлінського коучингу / © pexels.com

А ще 1 травня День управлінського коучингу. Він спрямований на популяризацію коучингу як інструменту сучасного менеджменту, який допомагає керівникам розкривати потенціал працівників, покращувати комунікацію та підвищувати ефективність командної роботи.

