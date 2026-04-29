День ангела 29 квітня: кого та як вітати з іменинами

29 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 29 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 29 квітня

29 квітня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Артема, Богдана, Василя.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає «сміливий». В дитинстві імпульсивний, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим, наполегливим.

Артем — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Артеміді». В дитинстві врівноважений, розважливий. В дорослому віці стає незалежним, щирим.

Богдан — старослов’янське коріння, тлумачиться як «даний Богом». В дитинстві відкритий, добросердечний. В дорослому віці стає надійним, послідовним.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає впевненим в собі, рішучим.

День ангела 29 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, надихає на добрі справи та дарує душевний спокій. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці та тепла в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе тобі гармонію, віру в себе та впевненість у завтрашньому дні. Хай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильною дорогою та допомагає у всіх починаннях.

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для любові, щастя та здійснення мрій. Нехай небесний захист ніколи не залишає тебе, а доля дарує лише приємні сюрпризи.

З Днем ангела тебе! Нехай у серці завжди панує світло, у душі — спокій, а в житті — удача. Хай твій ангел оберігає тебе від труднощів і допомагає знаходити правильні рішення у будь-яких ситуаціях.

Вітаю з твоїм святом — Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений добром, щирими людьми та приємними моментами. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов поруч і захищав тебе від усіх негараздів.

