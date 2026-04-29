Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вперше стала мамою
30-річна блогерка народила дівчинку.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — вперше стала мамою. 28 квітня вона народила дівчинку. Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram.
Бєлєнь опублікувала зворушливе відео з пологового, на якому показала новонароджену донечку. У відеоролику також показалася і сама Інна під час пологів та її наречений і батько дитини — Іван.
«Дякую, що зробила нас мамою і татом», — написала Інна під відео.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь розсекретила свою вагітність у січні цьогоріч в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту». Тоді вона в обтислій сукні кольору індиго продемонструвала помітно округлий живіт.