Як власноруч зробити стильний садовий стіл із піддонів

Сучасний стиль життя дедалі більше тяжіє до простоти, екологічності та свідомого споживання. Ми вже не просто купуємо, а переосмислюємо, переробляємо та створюємо. І сад — ідеальний простір для таких експериментів. Садівник Іш Камран показав, як із кількох старих піддонів можна створити не просто функціональний, а по-справжньому стильний столик для роботи з рослинами.

Садовий стіл — незамінна річ для тих, хто вирощує рослини, адже тут зручно пересаджувати квіти, зберігати інструменти та просто насолоджуватися процесом. Однак замість того, щоб витрачати чималі кошти, можна зробити його самостійно із дерев’яних піддонів.

Основа

Для цього проєкту вам знадобиться приблизно 2–3 піддони. Перший та найскладніший етап — розібрати їх на окремі дошки.Використовуйте для цього молоток із гачком і дійте обережно, щоб зберегти матеріал у хорошому стані.

Формування ніжок

Вам потрібно вирізати 8 однакових елементів приблизно по 80 см, це будуть ніжки столу. Щоб конструкція була міцною обов’язково просвердліть отвори, приблизно по 3 мм, перед вкручуванням шурупів, це запобігає розтріскуванню дерева. З’єднайте дошки попарно, сформуйте щільні опори

Залишки дошок, близько 40 см, використовуйте як внутрішні підсилювачі, вони додадуть стабільності конструкції.

Каркас і полиці

Наступний етап — верхня частина та нижня полиця. Залишайте невеликий прозір між дошками для вентиляції, особливо важливо за вологості. Крім того, щоб усі елементи були рівними, використовуйте одну дошку як шаблон для розмітки.

Передня і задня частини збираються аналогічно, але з довших дощок, для акуратнішого вигляду та «завершеного» дизайну.

Стільниця

На перший погляд, достатньо просто прикрутити дошки зверху, проте є нюанс, адже конструкція може трохи «грати». Рішення цього просте, додайте додаткову поперечну опору, з тих самих 40-сантиметрових дощок. Це зробить стільницю значно міцнішою та стабільнішою.

Нижня полиця та деталі

Щоб надати столу «преміальнішого» вигляду, зробіть невеликий внутрішній виступ, щоб полиця мала акуратно «вбудований» вигляд. Для ідеальних відступів просто використовуйте одну з дощок як прокладку під час монтажу.

Задня панель

Для завершення візьміть три довгі планки, залиште відступ приблизно 10 см знизу та закріпіть їх вертикально. Це додає не лише функціональності, адже можна підвісити інструменти), а й візуальної естетики.

Усього за менше ніж годину ви отримуєте повноцінний садовий стіл, багато місця для зберігання, стильний елемент саду та головне — витрати дорівнюють майже нулю, тож це не просто про економію, а й про річ з історією та задоволення від процесу.

Коли ви робите садовий стіл із піддонів, то не просто робите меблі, а формуєте простір, у якому хочеться бути. Простір, який працює для вас і відображає ваш стиль.

