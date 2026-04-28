- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніколь Кідман у маленькій чорній сукні приголомшила красою на модному шоу у Франції
Лаконічна чорна сукня та туфлі на підборах — це ідеальне поєднання позачасових речей, яке підтверджує, що мінімалізм ніколи не вийде з моди.
Саме такий стиль обрала голлівудська акторка Ніколь Кідман для своєї появи на показі Модного дому Chanel, який відбувся у місті Біарриц у Франції. Бренд презентував публіці круїзну колекцію на 2026 рік.
Ніколь була одягнена у вишукану однотонну сукню Chanel з довгими рукавами та асиметричним подолом, яку на спині прикрашало драпування і оригінальна деталь-прикраса з пір’я.
Сукня чудово доповнювала фігуру акторки. У ній вона здавалася ще стрункішою, ніж була. Образ вона також доповнила туфлями з відкритими п’ятками, окулярами та єдиною яскравою річчю — невеликою прямокутною сумкою з золотою фурнітурою, що також мала тиснення під рептилію.
Волосся Кідман стилісти уклали у високу зачіску, і це було гарне рішення, адже таким чином були підкреслені її витончена шия та дизайн сукні.
Нагадаємо, що торік акторка відвідала показ Chanel, на якому Матьє Блазі презентував публіці свою дебютну колекцію весна-літо 2026, з доньками.