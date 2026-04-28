Ніколь Кідман у маленькій чорній сукні приголомшила красою на модному шоу у Франції

Ніколь Кідман / © Getty Images

Саме такий стиль обрала голлівудська акторка Ніколь Кідман для своєї появи на показі Модного дому Chanel, який відбувся у місті Біарриц у Франції. Бренд презентував публіці круїзну колекцію на 2026 рік.

Ніколь була одягнена у вишукану однотонну сукню Chanel з довгими рукавами та асиметричним подолом, яку на спині прикрашало драпування і оригінальна деталь-прикраса з пір’я.

Сукня чудово доповнювала фігуру акторки. У ній вона здавалася ще стрункішою, ніж була. Образ вона також доповнила туфлями з відкритими п’ятками, окулярами та єдиною яскравою річчю — невеликою прямокутною сумкою з золотою фурнітурою, що також мала тиснення під рептилію.

Волосся Кідман стилісти уклали у високу зачіску, і це було гарне рішення, адже таким чином були підкреслені її витончена шия та дизайн сукні.

Нагадаємо, що торік акторка відвідала показ Chanel, на якому Матьє Блазі презентував публіці свою дебютну колекцію весна-літо 2026, з доньками.

