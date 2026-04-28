ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Дружина віцепрезидента США у сукні з квітковим принтом продемонструвала вагітний живіт на заході

Уша Венс обрала для своєї появи на події романтичне вбрання.

Автор публікації
Аліна Онопа
Коментарі
Уша Венс і Меланія Трамп

Уша Венс і Меланія Трамп / © Getty Images

Дружина віцепрезидента США Джея Ді Венса — Уша Венс — взяла участь у щорічному обіді першої леді Меланії Трамп, який відбувся у Вашингтоні.

Для такої події вона обрала чорну сукню з різнокольоровим квітковим принтом, у якій був помітний її вагітний живіт. Вбрання мало високу горловину і було без рукавів.

Аутфіт Уша доповнила ідеально рівним укладанням і макіяжем із помадою ягідного відтінку.

Нагадаємо, Уша Венс з’явилася в Угорщині у ніжному образі лавандового відтінку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie