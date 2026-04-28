Дружина віцепрезидента США у сукні з квітковим принтом продемонструвала вагітний живіт на заході
Уша Венс обрала для своєї появи на події романтичне вбрання.
Дружина віцепрезидента США Джея Ді Венса — Уша Венс — взяла участь у щорічному обіді першої леді Меланії Трамп, який відбувся у Вашингтоні.
Для такої події вона обрала чорну сукню з різнокольоровим квітковим принтом, у якій був помітний її вагітний живіт. Вбрання мало високу горловину і було без рукавів.
Аутфіт Уша доповнила ідеально рівним укладанням і макіяжем із помадою ягідного відтінку.
Нагадаємо, Уша Венс з’явилася в Угорщині у ніжному образі лавандового відтінку.
