У двобортному жакеті з чорним ремінцем: Меланія Трамп на щорічному обіді у Вашингтоні
Дружина президента провела традиційний щорічний захід першої леді.
Меланія Трамп взяла участь у 113-му щорічному обіді першої леді, який відбувся у Вашингтоні.
Там вона продемонструвала гарний образ у класичних кольорах. На Меланії був білий двобортний жакет приталеного силуету з білими ґудзиками, який вона доповнила тонким чорним ремінцем. Верх дружина президента скомбінувала з чорною спідницею-олівцем.
Меланія зробила молочний манікюр, гарну зачіску з боковим проділом і локонами, макіяж смокі-айс і нанесла на губи ніжно-рожевий блиск. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками з діамантами.
