У пудровому костюмі і пітонових туфлях: гарна Меланія Трамп виступила у Капітолії
Перша леді США обрала для свого рідкісного візиту на Капітолійський пагорб ділове вбрання від Max Mara.
Меланія Трамп взяла участь у круглому столі Комітету з питань шляхів і засобів Палати представників у Капітолії у Вашингтоні. Вона виступила зі своєю законодавчою ініціативою щодо захисту дітей-сиріт в Америці. Меланія закликала Конгрес оновити федеральну програму щодо їхньої підтримки.
Перша леді з’явилася там у діловому пудровому костюмі від бренду Max Mara, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками, і сорочці в тон. Вбрання вона доповнила блідо-рожевими пітоновими туфлями на шпилках.
Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами, улюблений макіяж смокі-айс, а на губи нанесла бежевий глянцевий блиск. У неї був молочний довгий манікюр і каблучки з камінням на руках.
Нагадаємо, Меланія Трамп у картатому костюмі від Prada поспілкувалася з журналістами.