Погода в Україні різко зміниться, а в одній з областей буде небезпечно: детальний проноз від синоптиків

16 квітня в Україні буде тепла погода / © pexels.com

У більшості регіонів України 16 квітня буде тепло — очікується до +19 градусів вище нуля, хоча подекуди сонячну погоду зіпсують короткочасні дощі.

Якою буде погода в Україні у четвер — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 квітня, Україна насолоджуватиметься «розкішним теплом». За словами синоптикині, зараз триває найкращий період: денна прохолода вже відступила, виснажлива спека ще не прийшла, а нічна свіжість забезпечує комфортний відпочинок.

Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від +12 до +19 градусів тепла. На півдні, сході та в більшості центральних регіонів пануватиме сонячна й суха погода. Водночас західні, північні області та Вінниччину освіжать невеликі дощі.

У Києві 16 квітня також можливі невеликі опади, проте повітря прогріється до комфортних від +16 до +17 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що у четвер погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску.

«Лише на західні та північні області впливатиме атмосферний фронт, тому там очікуємо місцями на невеликий дощ», — зауважили синоптики.

Вітер дутиме переважно південно-західний та рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі та до +19 градусів тепла вдень.

Погода в Україні 16 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що протягом 15–17 квітня на Десні нижче Новгород-Сіверського та її притоці Сейм продовжуватиметься підйом рівнів води на 1–8 см за добу. Через розлив річок утримується затоплення заплави біля Новгород-Сіверського, що ускладнює рух транспорту в однойменному районі.

Також можливі перебої зі сполученням у Корюківському районі Чернігівщини. В регіоні оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води на Десні нижче Новгород-Сіверського та її притоці Сейм / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили, що Україну накриє нова хвиля похолодання. Після коротких періодів потепління, погодна ситуація зміниться.

