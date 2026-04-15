День ангела 15 квітня: кого та як вітати з іменинами

15 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 15 квітня, день ангела

Який сьогодні, 15 квітня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 15 квітня

15 квітня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Віктора, Леоніда, Лук’яна, Олександра, Федора, Трохима, Анастасію, Василису.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві непосидючий, наполегливий. В дорослому віці стає добрим і оптимістичним.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. В дорослому віці стає вразливим, відрізняється критичним мисленням.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подібний леву». В дитинстві життєрадісний, оптимістичний. В дорослому віці стає впевненим у собі, спрямованим у майбутнє.

Лук’ян — латинське походження, означає «світлий». В дитинстві добрий, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві дружелюбний, відданий. В дорослому віці стає щирим, довго шукає дружину.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, часто сумний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.

Трохим — давньогрецьке походження, означає «вихованець». В дитинстві активний, товариський. В дорослому віці стає прямолінійним, відповідальним.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертна». В дитинстві рухлива, чарівна. В дорослому віці стає витонченою, турботливою.

Василиса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цариця». В дитинстві співчутлива, милосердна. В дорослому віці стає чесною, справжньою лідеркою.

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, наповнює серце спокоєм, а кожен день приносить радість, добробут і гармонію у житті.

Щиросердечно вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди йшов поруч, підтримував у складні моменти та дарував світлі думки, натхнення і щасливі миті.

З днем ангела! Нехай світло твого ангела-хранителя освітлює шлях, оберігає від неприємностей і дарує впевненість у кожному кроці. Бажаю здоров’я, радості та душевного тепла щодня.

Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел завжди веде тебе до добробуту, допомагає здійснити найзаповітніші мрії і дарує відчуття захищеності та внутрішньої гармонії.

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав від негараздів, дарував сили і натхнення, а життя було наповнене щирими усмішками, теплом і світлом душі.

