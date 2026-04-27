- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Вони схожі: акторка Джуліанна Мур позувала зі своєю донькою
Зірка поділилася знімками з 24-річною Лів.
65-річна американська акторка, володарка премії «Оскар» — Джуліанна Мур — поділилася у своєму Instagram серією селфі, на яких вона позує разом зі своєю донькою — 24-річною Лів.
На знімках мама і донька постали в схожих образах, що підкреслили їхню природну красу і стиль. Вони з посмішками позували на камеру, роблячи невимушені селфі, які передали близький зв’язок між ними.
Шанувальники акторки одразу звернули увагу на разючу схожість Джуліанни і Лів: у коментарях під публікацією багато хто зазначив, що вони мають вигляд майже як сестри.
Зазначимо, крім доньки, у Джуліанни є ще й син — 28-річний Калеб. У грудні минулого року він святкував день народження, на честь чого актриса показала рідкісні спільні фото з ним.
Раніше, нагадаємо, Джуліанна Мур у чорній сукні з V-подібним декольте прийшла на світський захід.