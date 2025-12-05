ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
110
1 хв

Джуліанна Мур привітала сина з 28-річчям і показала їхнє спільне фото

Мама і син святкують дні народження з різницею в один день.

Юлія Кудринська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

65-річна американська акторка, володарка премії «Оскар» — Джуліанна Мур — поділилася у своєму Instagram знімком зі своїм сином Калебом Фрейндліхом, якому 4 грудня виповнилося 28 років.

На фото акторка позувала із сином і чоловіком — кінорежисером Бартом Фрейндліхом, з яким вона одружена з 2003-го. «Як таке можливо, що нашому первістку вже 28? Люблю тебе! Ти був моїм подарунком на день народження 28 років тому. І ти подарунок усього життя», — написала Джуліанна під фото, маючи на увазі, що сама вона святкує день народження 3 грудня.

Джуліанна Мур із сином і чоловіком

Джуліанна Мур із сином і чоловіком

Крім Калеба акторка з чоловіком виховують і доньку — 23-річну Лів Гелен. Вона також опублікувала в Мережі фото з іменинниками.

Син і дочка Джуліанни Мур

Син і дочка Джуліанни Мур

Джуліанна Мур із сином

Джуліанна Мур із сином

Джуліанна Мур із донькою та сином

Джуліанна Мур із донькою та сином

Раніше, нагадаємо, Джуліанна Мур у чорній сукні з V-подібним декольте прийшла на захід.

